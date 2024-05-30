«Реал» или «Боруссия»: Мбаппе ответил, кого поддержит в финале Лиги чемпионов

Звездный французский нападающий Килиан Мбаппе дал комментарий по предстоящему финальному матчу Лиги чемпионов УЕФА, в котором мадридскому «Реалу» будет противостоять дортмундская «Боруссия».

«Кого я буду поддерживать в финале? Никого. Просто посмотрю матч. Я люблю футбол, а потому смотрю многие игры. Поэтому финал Лиги чемпионов я точно не пропущу», - передает слова 25-летнего французского футболиста CNN.

Финальный матч «Реала» против «Боруссии» состоится в субботу, 1 июня, на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.