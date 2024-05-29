Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе: «Я хочу вписать своё имя в историю футбола»

29 Мая 2024 • 18:57 Комментировать

Форвард Килиан Мбаппе дал комментарий по поводу своего стремления прогрессировать.

«Мне есть что дать футболу. Я сделал много вещей, но я ещё молод и хочу сделать больше. Я хочу вписать своё имя в историю футбола. Я действительно хочу улучшить свою игру, становиться сильнее с каждым годом.

Речь идёт не только о голах, не только о трофеях. Речь идёт ещё и о чувствах, которые вы дарите людям, об эмоциях, о том, насколько совершённым игроком вы можете быть, и как вы можете помогать своим партнёрам становиться лучше. Я хочу лучше понимать игру, понимать мир футбола и всё остальное», - цитирует Мбаппе CNN Sport.

Недавно Килиан Мбаппе объявил о решении покинуть «ПСЖ». Ожидается, что нападающий перейдёт в «Реал».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Кто выйдет из группы смерти на Евро-2024 Флик принял решение о будущем Левандовски в «Барселоне» «Реал» потерял Лунина перед финалом Лиги чемпионов 28 команд уже вышли в Лигу чемпионов – весь список Киммих ответил на предложение «Барселоны» «Аталанта» Миранчука лишила Италию шестой путёвки в Лигу чемпионов «Манчестер Юнайтед» принял окончательное решение по тен Хагу Звезда «Реала» Модрич выбрал клуб, в котором готов завершить карьеру Винисиус назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Фергюсон произнёс одно слово после победы «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка
«Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина «Барселона» объявила об увольнении Хави
Спортивные новости
Канарейкин оценил судейство на минувшем ЧМ Экс-главный тренер сборной России: У нас любят, когда девочки танцуют, а хоккеем мы не занимаемся Канарейкин: Сборной России однозначно не хватало на ЧМ Плющев: У канадцев и американцев никогда не было мотивации биться за третье место Кожевников: США и Канада отдыхать приехали на ЧМ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Мая
20:10 · Россия. Премьер-лига
Кафанов объяснил, в чём Сафонов сильнее Доннаруммы
18:57 · Франция. Лига 1
Мбаппе: «Я хочу вписать своё имя в историю футбола»
18:37 · Франция. Лига 1
Мбаппе: «За то, каким игроком я стал, я должен поблагодарить «ПСЖ»
17:41 · Франция. Лига 1
Мбаппе: Не жалею, что продлил контракт с «ПСЖ» в 2022 году
17:26 · Франция. Лига 1
Мбаппе: «У меня будет ещё много возможностей выиграть Лигу чемпионов»
17:17 · Франция. Лига 1
Мбаппе высказался о своём будущем
10:13 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Вряд ли «ПСЖ» берёт Сафонова за 20 миллионов на роль третьего вратаря»
09:00 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Сафонов правильно сделал, что решил перейти в «ПСЖ»
07:57 · Россия. Премьер-лига
Семшов оценил возможный трансфер Сафонова в «ПСЖ»
07:52 · Испания. Ла Лига
В «Реале» отказались выплачивать бонусы Мбаппе за «ПСЖ» 1
07:40 · Франция. Лига 1
Мбаппе озвучил свою ближайшую цель в футболе
03:01 · Испания. Ла Лига
Аль-Хелаифи до сих пор не может смириться с тем, что Мбаппе уходит в «Реал» бесплатно
00:27 · Испания. Ла Лига
Два игрока «Барселоны» напали на Мбаппе после поражения от «ПСЖ» слухи
28 Мая
23:02 · Италия. Серия А
Инсайдер Романо высказался об интересе «ПСЖ» к Кварацхелии
22:27 · Россия. Премьер-лига
Капелло оценил шансы Сафонова выиграть конкуренцию у Доннаруммы в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем