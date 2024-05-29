Мбаппе: «Я хочу вписать своё имя в историю футбола»

Форвард Килиан Мбаппе дал комментарий по поводу своего стремления прогрессировать.

«Мне есть что дать футболу. Я сделал много вещей, но я ещё молод и хочу сделать больше. Я хочу вписать своё имя в историю футбола. Я действительно хочу улучшить свою игру, становиться сильнее с каждым годом.

Речь идёт не только о голах, не только о трофеях. Речь идёт ещё и о чувствах, которые вы дарите людям, об эмоциях, о том, насколько совершённым игроком вы можете быть, и как вы можете помогать своим партнёрам становиться лучше. Я хочу лучше понимать игру, понимать мир футбола и всё остальное», - цитирует Мбаппе CNN Sport.

Недавно Килиан Мбаппе объявил о решении покинуть «ПСЖ». Ожидается, что нападающий перейдёт в «Реал».