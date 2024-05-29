Мбаппе: «За то, каким игроком я стал, я должен поблагодарить «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе высказался о своём периоде выступлений за «ПСЖ».

«За то, каким игроком я стал, я должен поблагодарить «ПСЖ». Я приехал сюда молодым парнем, который хотел стать кем-то в мировом футболе. Я провёл один год в «Монако». Это было здорово – мы выиграли чемпионат и дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Но я не сделал ничего важного в мире футбола.

«ПСЖ» предоставил мне потрясающую возможность. Я француз, я парижанин, так что это было что-то особенное. Я провёл здесь семь лет. Это много для карьеры, тем более для современного футбола. Стать частью этого клуба было особенным ощущением», - цитирует Мбаппе CNN Sport.

Ожидается, что в скором времени Мбаппе подпишет контракт с «Реалом».