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Мбаппе: Не жалею, что продлил контракт с «ПСЖ» в 2022 году

29 Мая 2024 • 17:41 Комментировать

Ожидалось, что Килиан Мбаппе перейдёт из «ПСЖ» в «Реал» в 2022 году, но тогда форвард решил продлить контракт с грандом Лиги 1. Теперь, вскоре после объявления об уходе из клуба, Мбаппе ответил на вопрос, правильным ли было решение продлить контракт два года назад.

«Это было больше, чем просто остаться в «ПСЖ». Там был чемпионат мира в Катаре и много других нюансов. Это было важное и трудное решение, но я ни о чём не жалею.

Конечно, в карьере приходится принимать трудные решения, и я это сделал. Но я стал лучшим бомбардиром всех времён в составе «ПСЖ». Я просто хочу вспоминать только самое лучшее», - цитирует Мбаппе CNN Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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