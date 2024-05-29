Мбаппе: «У меня будет ещё много возможностей выиграть Лигу чемпионов»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал комментарий по поводу того факта, что ему пока не удавалось выиграть Лигу чемпионов.

«Я думаю, что это часть пути. У меня, конечно, будет ещё много возможностей выиграть Лигу чемпионов. Думаю, это часть твоей судьбы.

Мы были близки несколько раз. Это часть игры. Сейчас я в таком положении, что хочу иметь только хорошие чувства и только хорошие воспоминания о своём путешествии в Париже – обо всём, что произошло в этом клубе, не забывая о мелких деталях», - цитирует Мбаппе CNN Sport.

Недавно Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ». Ожидается, что форвард перейдёт в «Реал».