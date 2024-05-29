Мбаппе высказался о своём будущем

Форвард Килиан Мбаппе, который недавно объявил об уходе из «ПСЖ», высказался на тему своего будущего.

«Я хочу быть счастливым. Я впервые покину свою страну. Это будет потрясающий опыт, и мне не терпится оказаться в моём новом клубе. Я хочу выигрывать трофеи в кругу моих новых партнёров по команде. Пока что у меня есть действующий контракт с «ПСЖ». Все знают, что скоро он закончится, и мы посмотрим, что произойдёт», - цитирует Мбаппе CNN Sport.

Стоит сказать, что слухи давно связывают Килиана Мбаппе с «Реалом». Ожидается, что именно в мадридском клубе окажется форвард через несколько недель.