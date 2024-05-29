Мбаппе озвучил свою ближайшую цель в футболе

«Я сильно изменился как человек и спортсмен. У меня сейчас намного больше опыта, я лучше понимаю особенности мира футбола. У меня в карьере много целей. Хочу начать с чемпионата Европы, а затем шагнуть к новой главе карьеры», - высказался нападающий во время пресс-конференции.