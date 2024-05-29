Мбаппе озвучил свою ближайшую цель в футболе

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал получение награды Globe Soccer Awards. 25-летнего француза признали лучшим футболистом Европы.
«Я сильно изменился как человек и спортсмен. У меня сейчас намного больше опыта, я лучше понимаю особенности мира футбола. У меня в карьере много целей. Хочу начать с чемпионата Европы, а затем шагнуть к новой главе карьеры», - высказался нападающий во время пресс-конференции.
Напомним, что в летнее трансферное окно Мбаппе должен перейти в мадридский «Реал». Стороны близки к подписанию пятилетнего трудового соглашения.
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