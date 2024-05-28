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Чемпионат Франции. Лига 1

Сампаоли может вернуться в чемпионат Франции слухи

28 Мая 2024 • 18:26 Комментировать

Хорхе Сампаоли, известный аргентинский футбольный тренер может вернуться к работе в чемпионате Франции. Его будущим местом трудоустройства может стать один из топ-клубов страны – «Лилль», финишировавший в первой четвёрке по итогу сезона.

По словам журналиста Саши Тавольери в соцсетях, на прошлой неделе с тренером связывалось руководство «бульдогов». Дело в том, что нынешний главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека с огромной вероятностью возглавит итальянский топ-клуб – «Милан».

Хорхе уже тренировал во Франции. Это случалось в 2021-2022 годах, тогда он возглавлял другой популярный клуб этой страны – «Марсель».

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Хорхе Сампаоли
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