Хорхе Сампаоли, известный аргентинский футбольный тренер может вернуться к работе в чемпионате Франции. Его будущим местом трудоустройства может стать один из топ-клубов страны – «Лилль», финишировавший в первой четвёрке по итогу сезона.

По словам журналиста Саши Тавольери в соцсетях, на прошлой неделе с тренером связывалось руководство «бульдогов». Дело в том, что нынешний главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека с огромной вероятностью возглавит итальянский топ-клуб – «Милан».

Хорхе уже тренировал во Франции. Это случалось в 2021-2022 годах, тогда он возглавлял другой популярный клуб этой страны – «Марсель».