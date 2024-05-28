Габонским форвардом «Марселя» Пьером-Эмериком Обамеянгом по последним данным интересуется клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Шабаб». Однако как сообщает L'Équipe, опытного игрока совсем не впечатляет заинтересованность от этой команды. Нападающий хотел бы продолжить защищать цвета провансальцев и далее, ведь в минувшем сезоне он стал одним их лучших в клубе.

Тем более, что контракт связывает Пьера-Эмерика с «Марселем» аж до лета 2026 года. А всего в рамках сезона-2023/24 голеадор оформил за свой клуб аж 30 голов, если брать все турниры. Не так давно его признали лучшим игроком французской Лиги 1 среди африканских футболистов.