«ПСЖ» не намерен продавать Коло-Муани летом

Французский «ПСЖ» не намерен продавать нападающего Рандаля Коло-Муани в летнее трансферное окно. По информации от Le Parisien, руководство даст футболисту ещё один шанс в следующем сезоне.

Напомним, прошлым летом «ПСЖ» заплатил франкфуртскому «Айнтрахту» 95 миллионов евро за Коло-Муани, который ранее выступал во Франции в составе «Нанта». В дебютном сезоне за парижан 25-летний форвард не смог пробиться даже в стартовый состав и отметился всего 6 голами в Лиге 1.

Отметим, что в сезоне-2022/23 Коло-Муани записал на свой актив 15 голов и 14 ассистов в немецкой Бундеслиге в составе франкфуртского «Айнтрахта».