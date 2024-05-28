Кампуш не хотел видеть Коло-Муани в «ПСЖ» – на трансфере настоял аль-Хелаифи

Стало известно, как в «Пари Сен-Жермен» пришли к решению подписать нападающего Рандаля Коло-Муани.

Француз был приобретён грандом Лиги 1 у франкфуртского «Айнтрахта» летом прошлого года за 95 млн евро. Как принято считать, форвард совершенно не оправдал ожиданий в дебютном сезоне в «ПСЖ», учитывая заплаченную за него сумму. Согласно сведениям журналиста Лоррена Перрена, подписание Коло-Муани было идеей президента клуба Нассера аль-Хелаифи, которого впечатлило выступление футболиста на ЧМ-2022 в Катаре. При этом Луиш Кампуш, занимающийся трансферными вопросами, не хотел видеть игрока в команде.

На счету Рандаля Коло-Муани девять забитых мячей и шесть результативных передач в 40 поединках за «ПСЖ».