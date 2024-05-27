Известно, когда «Реймс» планирует начать переговоры с сыном Анчелотти

Новым наставником французского «Реймса» может стать Давиде Анчелотти.

Как сообщает RMC Sport, клуб из Лиги 1 заинтересован в том, чтобы команду возглавил сын действующего главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Отмечается, что «Реймс» планирует начать переговоры с Давиде по окончании сезона – его «Реал» завершит после финального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который пройдёт 1 июня.

Отметим, что сейчас 34-летний Давиде Анчелотти входит в тренерский штаб своего отца в «Реале».

«Реймс» в минувшем сезоне чемпионата Франции занял 9 место в турнирной таблице, набрав 47 очков.