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Чемпионат Франции. Лига 1

Отец Кузяева высказался о возможном уходе сына из «Гавра»

26 Мая 2024 • 15:33 Комментировать

Адьям Кузяев, отец российского хавбека «Гавра» Далера Кузяева, ответил на вопрос о возможном уходе своего сына из французского клуба.

Кузяев заявил, что доволен сезоном своего сына, который смог зарекомендовать себя в Лиге 1.

«Думали ли об уходе? У него еще два года контракта в «Гавре». Зачем уходить? Мы всегда выполняем условия контракта», — приводит слова Кузяева Metaratings.

Напомним, 31-летний футболист выступает за «Гавр» с прошлого лета. За это время Кузяев появился на поле в 33 играх с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет два ассиста.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в девять миллионов евро.

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