Энрике ответил, кто заменит Мбаппе в «ПСЖ»

Наставнику столичного «ПСЖ» Луису Энрике задали вопрос относительно того, кто может заменить в атаке команды звездного нападающего Килиана Мбаппе. 25-летний форвард покидает клуб в конце сезона.
«Кто заменит Килиана? Мы постараемся решить эту проблему командными усилиями. Нам также могут помочь игроки, которые мечтают выступать за наш клуб и творить историю», - рассказал испанский специалист во время пресс-конференции.
Мбаппе провел последний матч за «ПСЖ» против «Лиона» в финале Кубка Франции. Парижане отпраздновали победу со счетом 2:1 и стали обладателями престижного трофея.
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