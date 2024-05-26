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Мбаппе высказался после последнего матча за «ПСЖ»

26 Мая 2024 • 07:56 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о последнем поединке в составе французского клуба.

«Мы не побеждали в Кубке страны в последние сезоны. Теперь это трофей принадлежит нам. Это был отличный вечер и хороший сезон. Сейчас мое сердце разрывается от мысли, что все закончилось. Ничего подобного я не обрету в другом месте. Но впереди меня ждет что-то невероятное», - передает слова 25-летнего нападающего RMC Sport.

Ранее Мбаппе объявил, что покинет парижский топ-клуб по завершении сезона. С большой долей вероятности звездный футболист продолжит карьеру в мадридском «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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