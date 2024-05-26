Мбаппе высказался после последнего матча за «ПСЖ»

«Мы не побеждали в Кубке страны в последние сезоны. Теперь это трофей принадлежит нам. Это был отличный вечер и хороший сезон. Сейчас мое сердце разрывается от мысли, что все закончилось. Ничего подобного я не обрету в другом месте. Но впереди меня ждет что-то невероятное», - передает слова 25-летнего нападающего RMC Sport.