Луис Энрике: «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов»

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике верит в долгожданный триумф команды в Лиге чемпионов.

В завершившемся сезоне – дебютном для испанца во главе парижан – французский гранд завоевал все трофеи, кроме Лиги чемпионов. «ПСЖ» по-прежнему ни разу не выигрывал самый престижный еврокубок, а в нынешнем розыгрыше вылетел на стадии полуфинала, уступив дортмундской «Боруссии».

«Мы хотим войти в историю и в конечном итоге выиграть Лигу чемпионов. Мы выиграем её», – приводит PSG Report слова Энрике.

В субботу «ПСЖ» стал победителем Кубка Франции, обыграв в финале «Лион» (2:1). Ранее столичный коллектив завоевал золото Лиги 1 и выиграл Суперкубок страны.