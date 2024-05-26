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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике: «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов»

26 Мая 2024 • 02:27 Комментировать
Мец
0:2
ПСЖ

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике верит в долгожданный триумф команды в Лиге чемпионов.

В завершившемся сезоне – дебютном для испанца во главе парижан – французский гранд завоевал все трофеи, кроме Лиги чемпионов. «ПСЖ» по-прежнему ни разу не выигрывал самый престижный еврокубок, а в нынешнем розыгрыше вылетел на стадии полуфинала, уступив дортмундской «Боруссии».

«Мы хотим войти в историю и в конечном итоге выиграть Лигу чемпионов. Мы выиграем её», – приводит PSG Report слова Энрике.

В субботу «ПСЖ» стал победителем Кубка Франции, обыграв в финале «Лион» (2:1). Ранее столичный коллектив завоевал золото Лиги 1 и выиграл Суперкубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике

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