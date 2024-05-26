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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике выиграл три трофея в дебютном сезоне в «ПСЖ»

26 Мая 2024 • 00:07 Комментировать
Лион
1:2
ПСЖ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике смог завоевать с командой все внутренние трофеи.

В субботу парижане стали победителями Кубка Франции, одолев в финале «Лион» (2:1), а ранее выиграли Лигу 1 и местный Суперкубок. Таким образом, Луису Энрике удалось выиграть три трофея в своём дебютном сезоне во главе «ПСЖ». Испанцу не покорилась только Лига чемпионов, где парижский гранд вылетел от дортмундской «Боруссии» в полуфинале.

Луис Энрике возглавил «ПСЖ» в июле прошлого года. Ранее наставник работал в сборной Испании и «Барселоне». Действующий контракт специалиста с «ПСЖ» рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике

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