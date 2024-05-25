«Монако» объявил об уходе нападающего Бен-Йеддера

Пресс-служба «Монако» сообщила о том, что форвард Виссама Бен-Йеддер покидает французский клуб.

Действующее соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2024 года. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.

Стоит напомнить, что француз перебрался в «Монако» в 2019 году из испанской «Севильи» за компенсацию в размере 40 миллионов евро. С тех пор он провёл за коллектив 201 встречу, отличившись 118 забитыми мячами. Бен-Йеддер занимает второе место в списке лучших бомбардиров за историю клуба.

Что касается «Монако», то он в этом сезоне финишировал на второй позиции турнирной таблицы первенства Франции, заработав 67 баллов. Монегаски выступят в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.