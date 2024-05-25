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Президент «ПСЖ» ожидал, что Мбаппе «останется на 25 лет»

25 Мая 2024 • 16:47 Комментировать (1)

Недавно Килиан Мбаппе объявил о летнем уходе из «ПСЖ». Ожидается, что в скором времени звёздный нападающий примерит на себе футболку «Реала». Тем временем, на страницах L’Equipe появилась информация о том, что президента «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи ещё до осуществления трансфера Мбаппе предупреждали, что в какой-то момент форвард захочет перейти в «Реал». Аль-Хелаифи тогда был настроен оптимистически.

«Как только он окажется в «ПСЖ», он захочет остаться здесь на 25 лет», - сказал тогда аль-Хелаифи, если верить источнику.

Напомним, что Килиан Мбаппе переходил в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако».

Стало известно, как президент «ПСЖ» уговаривал Мбаппе остаться

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
25 Мая 2024 в 16:53
В 25 он и ушёл.. А-ха-ха-ха.. 😂
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