Стало известно, как президент «ПСЖ» уговаривал Мбаппе остаться

Недавно Килиан Мбаппе объявил о решении уйти из «ПСЖ» по завершению сезона. В летнее трансферное окно звёздный французский нападающий должен перебраться в «Реал» - наверняка об этом объявят очень скоро.

Тем временем на страницах L’Equipe раскрывается информация о том, как президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи уговаривал Мбаппе остаться в клубе.

Во-первых, аль-Хелаифи говорил, что Мбаппе не может перейти свободным агентом в стан конкурента по Лиге чемпионов.

Во-вторых, президент «ПСЖ» отмечал, что большие игроки, такие как Джуд Беллингем и Гарри Кейн, позволяли своим клубам заработать на их трансферах.

В-третьих, аль-Хелаифи говорил, что таким переходом Мбаппе «узаконит Суперлигу», которую поддерживает президент «Реала» Флорентино Перес.

Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»