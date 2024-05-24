Отец Кузяева высказался о будущем сына в «Гавре»

Далер Кузяев, российский полузащитник «Гавра» провёл во Франции уже один сезон. Его клубу повезло не понизиться в классе – «Гавр» занял в таблице 15 место и избежал плей-офф за выживание в лиге.

Адьям Кузяев, отец Далера порассуждал о будущем сына в «Гавре».

«Сейчас только сезон закончили. Поблагодарили друг друга, все отдыхают после тяжелого сезона. Набирают силы. Точно скажу, что у него в «Гавре» всё хорошо. Смену обстановки не обсуждаем – отдыхаем», - говорит Адьям телеканалу «Матч ТВ».

Всего в рамках прошедшего сезона Далер смог сыграть в 33 матчах за «Гавр», забить три гола и отдать два ассиста.