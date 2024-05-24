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Чемпионат Франции. Лига 1

УЕФА не накажет «ПСЖ»

24 Мая 2024 • 16:03 Комментировать

По итогам сезона 2023/2024 УЕФА не накажет «ПСЖ» за нарушение правил финансового фэйр-плей. Как сообщает на своих страницах L’Equipe, гранд Лиги 1 соблюдает заключённое с УЕФА мировое соглашение. Отмечается, что ближайшим летом парижане могут получить 116 миллионов евро от инвестиционного фонда.

Добавим, что «ПСЖ» уверенно выиграл чемпионат Франции. Что касается Лиги чемпионов, то парижане добрались до полуфинала, но уступили там дортмундской «Боруссии». В субботу вечером команда Луиса Энрике проведёт матч против «Лиона» в финале национального кубка.

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ПСЖ УЕФА
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