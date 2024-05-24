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Чемпионат Франции. Лига 1

Капелло: «В игре Головина нет слабых мест»

24 Мая 2024 • 11:42 Комментировать
Монако
4:0
Нант

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

Напомним, российский футболист попал в символическую сборную сезона Лиги 1 по версии WhoScored и EA Sports.

«Головин заслужил попадание в символическую сборную Лиги 1. Какое его главное преимущество? В игре Александра нет слабых мест», — цитирует Капелло «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» 27 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 30 миллионов евро.

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Монако Фабио Капелло Александр Головин ещё теги

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