Капелло: «В игре Головина нет слабых мест»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

Напомним, российский футболист попал в символическую сборную сезона Лиги 1 по версии WhoScored и EA Sports.

«Головин заслужил попадание в символическую сборную Лиги 1. Какое его главное преимущество? В игре Александра нет слабых мест», — цитирует Капелло «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Головин провёл за «Монако» 27 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 30 миллионов евро.