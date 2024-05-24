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Лишь один человек из «ПСЖ» не пришёл на прощальный ужин Мбаппе - названо имя

24 Мая 2024 • 07:28 Комментировать

Недавно состоялся прощальный ужин нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Мероприятие посетили 250 человек, в числе которых был президент Франции Эммануэль Макрон.

Как стало известно журналистам Le Parisien, единственным представителем парижского клуба, не явившимся на ужин, стал главный тренер команды Луис Энрике. В прессе неоднократно сообщалось, что между Мбаппе и наставником напряженные отношения.

Килиан покинет «ПСЖ» грядущим летом в статусе свободного агента. Новым местом работы звездного нападающего станет мадридский «Реал». 25-летний французский форвард подпишет с «королевским» клубом трудовое соглашение на пять лет.

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ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе ещё теги
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