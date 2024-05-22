Сорокалетний защитник «Ниццы» Данте продлил свой контракт с «Ниццей». Об этом официально сообщает пресс-служба команды с Лазурного берега. Теперь новое соглашение бразильца с клубом рассчитано до конца следующего сезона.

Данте, несмотря на годы, регулярно играет за свой клуб. В текущем сезоне у бразильского дефендера 35 матчей во всех турнирах, три – в рамках Лиги 1. В них он отличился голом и голевой передачей.

В «Ницце» Данте уже почти восемь лет – с августа 2016 года. Ранее этот футболист был более известен футбольному миру как центральный защитник «Баварии», «Вольфсбурга», гладбахской «Боруссии» и ряда других команд.