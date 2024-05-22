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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе наградили во Франции

22 Мая 2024 • 18:37 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил награду как лучший бомбардир завершившегося чемпионата Франции. Соответствующую фотографию в среду вечером опубликовала пресс-служба Лиги 1.

Отметим, что в чемпионате Франции сезона 2023/2024 Мбаппе записал на свой счёт 27 голов. Второе место в бомбардирской гонке разделили Джонатан Дэвид из «Лилля» и Александр Ляказетт из «Лиона» - они забили по 19 раз.

Напомним, что недавно Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по завершению сезона. Ожидается, что в июне будет объявлено о переходе звёздного нападающего в мадридский «Реал».

Мбаппе может пропустить финал Кубка Франции

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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