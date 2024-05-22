Игрока «Монако» травят за то, что заклеил на футболке радужный флаг

В последнем туре французского чемпионата «Монако» уверенно разгромил «Нант», забив тому четыре безответных мяча. Игроки монегаского клуба в этой игре решили поддержать сообщество так называемых «радужных», разместив на футболках флаг этой публики.

Но не все - малийский защитник Мохамед Камара заклеил сей флаг на своей груди клейкой лентой и невозмутимо сыграл в таком виде. И теперь руководство даже не Лиги 1, а страны требует «максимально жёстких санкций» для него. Во всяком случае, такое требование прозвучало от Амелии Удеа-Кастера, министра спорта и Олимпийских игр.

Ещё бы - на носу Олимпиада в Париже и с этими «чувствительными» вопросами должен быть полный порядок, как и приличествует «передовой европейской стране». Гендиректор клуба Тьяго Скуро уже выразил полную поддержку - не своему игроку, а санкциям.

Так что просто так Камара это не спустят с рук.