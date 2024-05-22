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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» позволит своей звезде сыграть на Олимпиаде

22 Мая 2024 • 01:52 Комментировать
Аргентина (до 23 лет)
...
Марокко (до 23 лет)
24.07 16:00

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими получит возможность выступить на Олимпийских играх.

Марокканец выразил желание сыграть за свою сборную на предстоящем олимпийском турнире, который пройдёт летом во Франции. По информации журналиста Лоика Танзи, «ПСЖ» не будет стоять на пути у Хакими – латералю разрешат выступить на Олимпиаде.

Ашраф Хакими провёл 39 поединков за команду Луиса Энрике в текущем сезоне, записав себе в актив пять забитых мячей и семь результативных передач. За сборную Марокко защитник отыграл в общей сложности 75 матчей.

«ПСЖ» предстоит провести ещё один матч в нынешней кампании – финал Кубка Франции против «Лиона», который состоится 25 мая.

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ПСЖ Сборная Марокко Ашраф Хакими ещё теги

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