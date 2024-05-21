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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» обозначили четыре главные трансферные цели

21 Мая 2024 • 22:41 Комментировать
Мец
0:2
ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» рассчитывает провернуть как минимум четыре трансфера в предстоящее окно.

Ряды гранда Лиги 1 покидает Килиан Мбаппе, что позволит клубу потратить значительную сумму на усиление состава. Как информирует Le Parisien, в «ПСЖ» уже решили, какие позиции необходимо укрепить: чемпионы Франции намерены подписать новичков на левый край атаки, в опорную зону и в центр защиты, также планируется пригласить вратаря, способного составить достойную конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме в борьбе за место в основе.

Команда Луиса Энрике стала победителем Лиги 1, на девять очков опередив «Монако». 25 мая парижане могут оформить «золотой дубль» – для этого им потребуется обыграть «Лион» в финале Кубка Франции.

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