В «ПСЖ» обозначили четыре главные трансферные цели

«Пари Сен-Жермен» рассчитывает провернуть как минимум четыре трансфера в предстоящее окно.

Ряды гранда Лиги 1 покидает Килиан Мбаппе, что позволит клубу потратить значительную сумму на усиление состава. Как информирует Le Parisien, в «ПСЖ» уже решили, какие позиции необходимо укрепить: чемпионы Франции намерены подписать новичков на левый край атаки, в опорную зону и в центр защиты, также планируется пригласить вратаря, способного составить достойную конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме в борьбе за место в основе.

Команда Луиса Энрике стала победителем Лиги 1, на девять очков опередив «Монако». 25 мая парижане могут оформить «золотой дубль» – для этого им потребуется обыграть «Лион» в финале Кубка Франции.