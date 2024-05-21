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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-игрок «Монако»: «Думаю, у клуба будут предложения по Головину» эксклюзив

21 Мая 2024 • 21:42 Комментировать
Монако
4:0
Нант

Бывший футболист «Монако» Моссама Самбу рассказал, что думает об игре и перспективах полузащитника Александра Головина.

Монегаски заняли второе место по итогам завершившегося розыгрыша Лиги 1, а российский атакующий хавбек был признан лучшим игроком команды в сезоне.

«Головин справедливо признан лучшим игроком «Монако». Он внёс огромный вклад в попадание команды в Лигу чемпионов. Останется ли он в клубе? Думаю, у «Монако» будут предложения по нему, но с ним вряд ли захотят расстаться. Головин очень нужен в Лиге чемпионов!» – заявил в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Моссама Самбу.
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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Моссама Самбу ещё теги

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