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Петржела: «Кузяев способен усилить «Монако»

21 Мая 2024 • 16:41 Комментировать

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела высказался об игре полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

Специалист заявил, что Кузяев сделал правильный выбор, когда покинул «Зенит».

«Может ли Кузяев рассчитывать на интерес более именитых клубов? Вполне. Он мало в чем уступает тому же Головину. Кузяев способен усилить «Монако», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В составе «Гавра» 31-летний Кузяев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и стал автором двух ассистов.

Трудовой договор хавбека с «Гавром» рассчитан до конца следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кузяева в девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Гавр Властимил Петржела Александр Головин Далер Кузяев ещё теги
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