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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин — лучший игрок «Монако» по итогам сезона официально

21 Мая 2024 • 15:00 Комментировать (1)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был признан лучшим игроком команды по итогам минувшего сезона. Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

В завершившемся сезоне 27-летний хавбек принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, забил шесть голов и записал на свой счет шесть результативных передач.

Трудовой договор Головина с «Монако» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

По итогам сезона «Монако» занял второе место в чемпионате Франции. Отметим, что Головин впервые в карьере завоевал серебряные медали Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
21 Мая 2024 в 15:47
Очень приятно за Александра!
Так же, как когда-то за его тёзку, который носил прозвище El Zar.
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