Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был признан лучшим игроком команды по итогам минувшего сезона. Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

В завершившемся сезоне 27-летний хавбек принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, забил шесть голов и записал на свой счет шесть результативных передач.

Трудовой договор Головина с «Монако» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

По итогам сезона «Монако» занял второе место в чемпионате Франции. Отметим, что Головин впервые в карьере завоевал серебряные медали Лиги 1.