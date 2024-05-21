Головин оказался в одной «команде» с Мбаппе

Эксперты из WhoScored составили сборную завершившегося чемпионата Франции. Стоит отметить, что в эту символическую команду вошёл российский футболист – атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин.

Головин в символической сборной оказался рядом со звёздным Килианом Мбаппе из «ПСЖ». Француз имеет рейтинг 7.71, а россиянин – 7.30.

В символическую команду воли ещё два известных футболиста из «ПСЖ» – вратарь Джанлуиджи Доннарумма и полузащитник Витинья.

Александр Головин в сезоне 2023/2024 провёл 27 матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и шесть голевых передач на партнёров.