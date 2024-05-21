Отец оценил дебютный сезон Кузяева во Франции

Прошлым летом полузащитник Далер Кузяев перебрался в «Гавр». С тех пор российский футболист провёл 33 матча, в которых забил три гола и отдал два голевых паса на партнёров. Комментарий по поводу выступлений 31-летнего игрока во Франции дал его отец – Адьям Кузяев.

«Это его первый сезон. Очень хорошо оцениваю выступление Далера. Доволен как отец. Далер быстро адаптировался, в клубе его уважают. Самое главное, что команда выполнила задачу и сохранила прописку в Лиге 1», - цитирует Адьяма Кузяева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Гавр» финишировал на 15-й позиции в турнирной таблице французского чемпионата. Команда Кузяева на три зачётных балла опередила зону стыковых игр. Таким образом, следующий сезон «Гавр» тоже проведёт в топ-дивизионе Франции.