Бензема может вернуться в Европу - назван клуб

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема разочаровался в чемпионате Саудовской Аравии и желает вернуться в Европу. По сообщениям Todofichajes, у 36-летнего французского голеадора есть вариант трудоустройства на родине.

В подписании Карима заинтересован «Лион», воспитанником которого он является. Руководство «ткачей» планирует предложить сотрудничество звездному французу.

Бензема стал игроком «Аль-Иттихада» летом прошлого года, перейдя из мадридского «Реала». Он подписал долгосрочный контракт на три сезона. Рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.