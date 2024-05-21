Аль-Хелаифи не был приглашён на прощальную вечеринку Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи не был приглашён на прощальную вечеринку нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

Напомним, вчера вечером Мбаппе организовал прощальную вечеринку, которая была посвящена отъезду из Франции. Начиная с нового сезона Килиан будет выступать за мадридский «Реал», с которым подпишет контракт на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Килиан периодически конфликтовал с аль-Хелаифи. Появлялись даже такие слухи, что после домашнего матча «ПСЖ» против «Тулузы» Мбаппе подрался с президентом прямо в раздевалке. Нассер якобы был недоволен тем, что игрок не упомянул его в прощальной речи.