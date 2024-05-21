Звезда «ПСЖ» Мбаппе произнёс речь перед президентом Франции

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к гостям на своем прощальном ужине. Мероприятие прошло в Париже, его посетили 250 человек. В числе приглашенных был президент страны Эммануэль Макрон.

«Мы как большая семья. Все люди, которые здесь, очень дороги мне. Я не готовил никакого специального прощания. Просто хочу поблагодарить вас от всего сердца. Если вы здесь, значит в какой-то момент вы повлияли на мою жизнь», - передает слова 25-летнего нападающего Madrid Universal.

Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале». В ближайшее время стороны объявят о сделке официально.