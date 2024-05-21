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Чемпионат Франции. Лига 1

Мать Мбаппе - о новом клубе сына: «Вы и так уже всё знаете»

21 Мая 2024 • 08:44 Комментировать

Мать нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе отказалась отвечать на вопрос журналистов о следующем клубе своего сына.

«Вы и так уже все знаете», - сказала женщина в беседе с журналистами.

Ранее 25-летний звездный нападающий объявил об уходе из парижского гранда по завершении нынешнего сезона. Мбаппе покинет команду в статусе свободного агента. Ожидается, что Килиан продолжит карьеру в мадридском «Реале». Стороны близки к подписанию пятилетнего трудового соглашения.

В сезоне-2023/2024 Лиги 1 Килиан провел 29 матчей, в которых записал на свой счет 27 забитых мячей и семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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