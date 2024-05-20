Радослав Маецки, польский голкипер «Монако» продлил своё трудовое соглашение с серебряным призёром прошедшего сезона чемпионата Франции. Теперь новое соглашение вратаря с монегасками рассчитано до середины 2028 года.

Маецки в «Монако» с зимы 2020 года, дважды за этот период он уходил в аренду. Первый раз – в родную «Легию» из Варшавы, второй раз – в «Серкль-Брюгге» в соседнюю Бельгию.

В текущем сезоне поляк провёл за основу своего клуба 15 матчей в Лиге 1 и Кубке Франции суммарно. В них Радослав пропустил 14 голов, в семи встречах футболисту удалось отстоять свои ворота без пропущенных мячей.