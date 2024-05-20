Мбаппе позвал президента Франции Макрона на свой прощальный вечер

В понедельник Килиан Мбаппе устраивает прощальный вечер в шикарном парижском ресторане. Об этом на своих страницах рассказывает Le Parisien.

По данным источника, Мбаппе пригласил на мероприятие около 250 человек, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона. На вечер также пришли футболисты и сотрудники «ПСЖ» со своими семьями и другие приглашённые гости, в частности друзья Мбаппе.

Напомним, что недавно Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ». Ожидается, что в скором времени будет объявлено о летнем трансфере звёздного форварда в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе может пропустить финал Кубка Франции.