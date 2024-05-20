Сын Анчелотти может возглавить клуб Лиги 1

Давиде Анчелотти, сын рулевого мадридского «Реала» Карло Анчелотти, входит в шорт-лист из пяти тренеров, которых рассматривает французский клуб. Речь идёт о «Реймсе», финишировавшем на девятой позиции в завершившемся чемпионате Франции. Об интересе к Анчелотти-младшему со стороны «Реймса» на своих страницах сообщает Foot Mercato.

В настоящий момент Давиде Анчелотти трудится в штабе своего отца. Наверняка в какой-то момент итальянец захочет начать самостоятельную тренерскую карьеру. При этом стоит отметить, что Давиде ещё очень молод – летом он отпразднует свой 35-й день рождения.