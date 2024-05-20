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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе может пропустить финал Кубка Франции

20 Мая 2024 • 20:30 Комментировать

Форвард Килиан Мбаппе пропустил два последних матча «ПСЖ» в чемпионате Франции. Пока команда в воскресенье играла с «Мецем», Мбаппе заметили на Каннском фестивале вместе со своим одноклубником – с Усманом Дембеле.

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на RMC Sport, Мбаппе вряд ли сыграет за «ПСЖ» и в финале Кубка Франции против «Лиона». В таком случае Килиан уже провёл последний матч за клуб – недавно звёздный игрок объявил об уходе. Ожидается, что в июне будет объявлено о переходе Мбаппе в «Реал».

Пропустить кубковый финал 25 мая может и Дембеле, от которого Луис Энрике, похоже, хочет избавиться в летнее трансферное окно. К тому же в клубе недовольны поездкой Дембеле на фестиваль. 

Тренер «ПСЖ» поставил крест на звёздном игроке

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Усман Дембеле ещё теги
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