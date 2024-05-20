Мбаппе-младший договорился с новым клубом

Полузащитник Итан Мбаппе, младший брат звёздного Килиана Мбаппе, тоже уходит из «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Foot Mercato Санти Ауна, 17-летний Мбаппе достиг устного соглашения о трансфере в «Лилль». Клуб уже запланировал медицинское обследование для Мбаппе-младшего.

Подписать Итана Мбаппе ближайшим летом можно бесплатно, поскольку его действующий контракт с «ПСЖ» истекает.

Напомним, что «Лилль» финишировал на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда получила путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.