Очевидно, в летнее трансферное окно из «ПСЖ» уйдёт не только Килиан Мбаппе. Как сообщает TodoFichajes, уйти из парижского клуба может ещё один топовый нападающий – Усман Дембеле. По данным источника, Луис Энрике не нашёл места Дембеле в своих планах. Специалист готов дать зелёный свет на трансфер 27-летнего игрока.

Дембеле мог бы перейти в один из клубов Премьер-лиги или отправиться в Саудовскую Аравию. За француза «ПСЖ» может выручить как минимум 60 миллионов евро. Эти деньги можно будет вложить в трансферы тех игроков, которые лучше подходят под требования Энрике.

В 41 матча сезона 2023/2024 Усман Дембеле забил 5 голов и отдал 14 голевых передач.