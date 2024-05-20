Назван возможный новый клуб Мбаппе-младшего

Всё идёт к тому, что Килиан Мбаппе ближайшим летом перейдёт из «ПСЖ» в «Реал». Но где же продолжит карьеру брат звёздного форварда - Итан Мбаппе? Загадка. Контракт Мбаппе-младшего тоже рассчитан до конца текущего сезона.

Согласно информации Foot Mercato, подписать Итана Мбаппе рассчитывает «Лилль». 17-летний полузащитник настроен строить собственную карьеру – переходить в «Реал» вместе со своим звёздным братом Итан не планирует.

За первую команду «ПСЖ» Итан Мбаппе провёл пять матчей. Результативными действиями хавбек не отмечался. Портал Transfermarkt оценивает Мбаппе-младшего в 500 тысяч евро.