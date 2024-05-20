У игроков «Марселя» пытались угнать автомобиль – преступники применили огнестрельное оружие

В ночь с воскресенья на понедельник футболисты «Марселя» Жан Онана и Фарис Мамбанья пережили страшную историю. Как сообщает Europe 1, около четырёх часов утра на игроков напали преступники. Они пытались угнать у игроков «Марселя» автомобиль, но не смогли этого сделать. При этом грабители применили огнестрельное оружие – на автомобиле остались пулевые отверстия.

К счастью, Онана и Мамбанья не пострадали. Преступникам удалось скрыться, теперь за дело возьмутся правоохранительные органы.

Напомним, что в последнем туре Лиги 1 «Марсель» обыграл «Гавр» со счётом 2:1. Провансальцы заняли восьмое место в турнирной таблице и не смогли попасть в еврокубки.