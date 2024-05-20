Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

У игроков «Марселя» пытались угнать автомобиль – преступники применили огнестрельное оружие

20 Мая 2024 • 15:16 Комментировать

В ночь с воскресенья на понедельник футболисты «Марселя» Жан Онана и Фарис Мамбанья пережили страшную историю. Как сообщает Europe 1, около четырёх часов утра на игроков напали преступники. Они пытались угнать у игроков «Марселя» автомобиль, но не смогли этого сделать. При этом грабители применили огнестрельное оружие – на автомобиле остались пулевые отверстия.

К счастью, Онана и Мамбанья не пострадали. Преступникам удалось скрыться, теперь за дело возьмутся правоохранительные органы.

Напомним, что в последнем туре Лиги 1 «Марсель» обыграл «Гавр» со счётом 2:1. Провансальцы заняли восьмое место в турнирной таблице и не смогли попасть в еврокубки.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Жан Онана Фарис Мамбанья ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Криштиану Роналду установил новый рекорд Звезда «Реала» Модрич решил, за какой клуб хочет играть Тренер «Барселоны» Хави уверенно назвал свой клуб на новый сезон
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал
Спортивные новости
Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Мая
15:24 · Франция. Лига 1
Назван возможный новый клуб Мбаппе-младшего
15:16 · Франция. Лига 1
У игроков «Марселя» пытались угнать автомобиль – преступники применили огнестрельное оружие
13:56 · Испания. Ла Лига
Стало известно, от чего зависит трансфер французского защитника в «Реал»
10:38 · Франция. Лига 1
Стало известно, почему Мбаппе пропустил матч «ПСЖ»
07:09 · Испания. Ла Лига
Брат Мбаппе ответил на вопрос о трансфере в «Реал»
04:23 · Франция. Лига 1
​«Анже» и «Осер» возвращаются в Лигу 1
00:30 · Франция. Лига 1
Во Франции команда вылетела из Лиги 1 по правилу гостевого гола - объясняем ситуацию
00:10 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» без Мбаппе обыграл «Мец»
00:06 · Франция. Лига 1
«Ланс» упустил победу над «Монпелье» и шестое место
00:04 · Франция. Лига 1
«Лион» дожал «Страсбург» на 90-й минуте и вырвал шестое место
00:02 · Франция. Лига 1
«Гавр» уступил «Марселю», но избежал стыков
00:00 · Франция. Лига 1
«Лилль» в добавленное время потерял прямой билет в Лигу чемпионов
00:00 · Франция. Лига 1
«Лорьян» вынес «Клермон», но всё равно вылетел в Лигу 2 1
00:00 · Франция. Лига 1
«Брест» разгромил «Тулузу» и вырвал путёвку в Лигу чемпионов
19 Мая
23:58 · Франция. Лига 1
«Реймс» обыграл «Ренн» в матче за девятое место
Все новости
Рекомендуем