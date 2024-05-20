Стало известно, почему Мбаппе пропустил матч «ПСЖ»

Звездные игроки «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Усман Дембеле не приняли участия в поединке против «Меца» (2:0) в рамках чемпионата Франции. Как стало известно журналистам Get French Football News, футболисты пропустили встречу из-за посещения Каннского фестиваля.

Ранее было объявлено, что Мбаппе покинет парижский коллектив по завершении нынешнего сезона. 25-летний нападающий перейдет в мадридский «Реал» на правах свободного агента.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Франции Килиан провел 29 поединков, в которых записал на свой счет 27 забитых мячей и семь голевых передач. Вместе со столичным коллективом он стал чемпионом Лиги 1.