Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​«Анже» и «Осер» возвращаются в Лигу 1

20 Мая 2024 • 04:23 Комментировать

Во второй лиге французского чемпионата определились счастливчики - путёвки в высший свет французского футбола заполучили «Анже» и «Осер». Строго говоря, они их вернули себе - всего лишь год тому назад оба этих клуба покинули Лигу 1, и вот теперь дружно, по-тамаровски, вернулись.

Как выяснилось, такое в высшей лиге французского футбола случилось впервые с сезона 2006/2007 - тогда «Мец» и «Страсбург», вместе вылетев, также вместе на следующий год вернулись в высшую лигу чемпионата.

Напомним, что в случае с «Осером» речь идёт не о просто заурядном клубе, а о бывшем чемпионе Франции - команда взяла титул в 1996 году и затем сыграла в Лиге чемпионов.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Осер Анже Страсбург Мец ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Криштиану Роналду установил новый рекорд Клопп: «В финале Лиги чемпионов – 2022 у этого чёртового Куртуа было 12 рук» В «Спартаке» приняли решение по вратарю Лунёву
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Тулуза Тулуза
Брест Брест
0
3
100.00 20.00 1.02
Видео
Окончен
Лилль Лилль
Ницца Ницца
2
2
8.50 1.08 16.00
Видео
Окончен
Ланс Ланс
Монпелье Монпелье
2
2
11.00 1.02 78.00
Видео
Окончен
Монако Монако
Нант Нант
4
0
1.03 27.00 30.00
Видео
Окончен
Реймс Реймс
Ренн Ренн
2
1
1.02 22.00 100.00
Видео
Окончен
Мец Мец
ПСЖ ПСЖ
0
2
71.00 23.00 1.02
Видео
Окончен
Лорьян Лорьян
Клермон Клермон
5
0
Видео
Окончен
Лион Лион
Страсбург Страсбург
2
1
5.40 1.14 23.00
Видео
Окончен
Гавр Гавр
Марсель Марсель
1
2
37.00 6.30 1.16
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Мая
04:23 · Франция. Лига 1
​«Анже» и «Осер» возвращаются в Лигу 1
00:30 · Франция. Лига 1
Во Франции команда вылетела из Лиги 1 по правилу гостевого гола - объясняем ситуацию
00:10 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» без Мбаппе обыграл «Мец»
00:06 · Франция. Лига 1
«Ланс» упустил победу над «Монпелье» и шестое место
00:04 · Франция. Лига 1
«Лион» дожал «Страсбург» на 90-й минуте и вырвал шестое место
00:02 · Франция. Лига 1
«Гавр» уступил «Марселю», но избежал стыков
00:00 · Франция. Лига 1
«Лилль» в добавленное время потерял прямой билет в Лигу чемпионов
00:00 · Франция. Лига 1
«Лорьян» вынес «Клермон», но всё равно вылетел в Лигу 2 1
00:00 · Франция. Лига 1
«Брест» разгромил «Тулузу» и вырвал путёвку в Лигу чемпионов
19 Мая
23:58 · Франция. Лига 1
«Реймс» обыграл «Ренн» в матче за девятое место
23:55 · Франция. Лига 1
«Монако» разгромил «Нант» и завоевал серебряные медали Лиги 1
21:30 · Франция. Лига 1
«Мец» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
21:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Нант»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
21:22 · Франция. Лига 1
Мбаппе не попал в стартовый состав «ПСЖ» на последний матч сезона
16:50 · Испания. Ла Лига
Тодибо высказался о неудачном периоде в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем