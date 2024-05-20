​«Анже» и «Осер» возвращаются в Лигу 1

Во второй лиге французского чемпионата определились счастливчики - путёвки в высший свет французского футбола заполучили «Анже» и «Осер». Строго говоря, они их вернули себе - всего лишь год тому назад оба этих клуба покинули Лигу 1, и вот теперь дружно, по-тамаровски, вернулись.

Как выяснилось, такое в высшей лиге французского футбола случилось впервые с сезона 2006/2007 - тогда «Мец» и «Страсбург», вместе вылетев, также вместе на следующий год вернулись в высшую лигу чемпионата.

Напомним, что в случае с «Осером» речь идёт не о просто заурядном клубе, а о бывшем чемпионе Франции - команда взяла титул в 1996 году и затем сыграла в Лиге чемпионов.