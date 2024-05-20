Во Франции команда вылетела из Лиги 1 по правилу гостевого гола - объясняем ситуацию

В воскресенье проходил последний тур чемпионата Франции. После завершения игр возникла путаница – было непонятно, кто из связки «Мец» - «Лорьян» вылетает напрямую, а кто отправляется в «стыки». Дело в том, что команды набрали по 29 очков при одинаковой разности голов (-23).

Регламент чемпионата Франции говорит о том, что если у команд одинаковое количество очков и одинаковая разность голов, то их сравнивают не по общему количеству забитых голов (как, например, в АПЛ), а по личным встречам с учётом правила гостевого гола.

«Мец» и «Лорьян» в завершившемся чемпионате Франции обменялись гостевыми победами, но «Мец» забил больше голов на выезде (2:3, 1:2). Таким образом, «Мец» занял 16-е место и выступит в стыковых играх, а «Лорьян» финишировал 17-м и вылетел в Лигу 2.