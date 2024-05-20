Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Во Франции команда вылетела из Лиги 1 по правилу гостевого гола - объясняем ситуацию

20 Мая 2024 • 00:30 Комментировать
Мец
0:2
ПСЖ

В воскресенье проходил последний тур чемпионата Франции. После завершения игр возникла путаница – было непонятно, кто из связки «Мец» - «Лорьян» вылетает напрямую, а кто отправляется в «стыки». Дело в том, что команды набрали по 29 очков при одинаковой разности голов (-23).

Регламент чемпионата Франции говорит о том, что если у команд одинаковое количество очков и одинаковая разность голов, то их сравнивают не по общему количеству забитых голов (как, например, в АПЛ), а по личным встречам с учётом правила гостевого гола.

«Мец» и «Лорьян» в завершившемся чемпионате Франции обменялись гостевыми победами, но «Мец» забил больше голов на выезде (2:3, 1:2). Таким образом, «Мец» занял 16-е место и выступит в стыковых играх, а «Лорьян» финишировал 17-м и вылетел в Лигу 2.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лорьян Мец

Новости по матчу

Сегодня, 20 Мая
00:10
«ПСЖ» без Мбаппе обыграл «Мец»
19 Мая
21:30
«Мец» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
21:22
Мбаппе не попал в стартовый состав «ПСЖ» на последний матч сезона
16:43
Луис Энрике ответил на вопрос о ситуации Хави в «Барселоне» 1
03:25
Мец - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Мая
22:56
Ставка и прогноз на матч Мец — ПСЖ чемпионата Франции — 19 мая 2024
11:35
Мукиэле должен покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно
17 Мая
20:07
Мбаппе: «То, что меня ждёт впереди, будет волшебным»
08:19
«Монако» Головина уже в Лиге чемпионов: какие интриги остались в чемпионате Франции
16 Мая
22:56
Кампуш останется в «ПСЖ», несмотря на уход Мбаппе
22:41
Дешам – о следующем клубе Мбаппе: «Килиан давно сделал свой выбор» 1
12:56
Ставка и прогноз на точный счёт матча Мец — ПСЖ чемпионата Франции — 19 мая 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Криштиану Роналду установил новый рекорд Клопп: «В финале Лиги чемпионов – 2022 у этого чёртового Куртуа было 12 рук» В «Спартаке» приняли решение по вратарю Лунёву
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Тулуза Тулуза
Брест Брест
0
3
3.35 3.70 2.00
Видео
Окончен
Лилль Лилль
Ницца Ницца
2
2
2.05 3.45 3.45
Видео
Окончен
Ланс Ланс
Монпелье Монпелье
2
2
1.46 4.70 5.80
Видео
Окончен
Монако Монако
Нант Нант
4
0
1.47 5.00 5.20
Видео
Окончен
Реймс Реймс
Ренн Ренн
2
1
2.48 3.55 2.60
Видео
Окончен
Мец Мец
ПСЖ ПСЖ
0
2
5.40 5.00 1.45
Видео
Окончен
Лорьян Лорьян
Клермон Клермон
5
0
1.84 3.70 3.85
Видео
Окончен
Лион Лион
Страсбург Страсбург
2
1
1.44 4.70 6.20
Видео
Окончен
Гавр Гавр
Марсель Марсель
1
2
3.70 3.50 1.94
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Мая
00:30 · Франция. Лига 1
Во Франции команда вылетела из Лиги 1 по правилу гостевого гола - объясняем ситуацию
00:10 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» без Мбаппе обыграл «Мец»
00:06 · Франция. Лига 1
«Ланс» упустил победу над «Монпелье» и шестое место
00:04 · Франция. Лига 1
«Лион» дожал «Страсбург» на 90-й минуте и вырвал шестое место
00:02 · Франция. Лига 1
«Гавр» уступил «Марселю», но избежал стыков
00:00 · Франция. Лига 1
«Лилль» в добавленное время потерял прямой билет в Лигу чемпионов
00:00 · Франция. Лига 1
«Лорьян» вынес «Клермон», но всё равно вылетел в Лигу 2 1
00:00 · Франция. Лига 1
«Брест» разгромил «Тулузу» и вырвал путёвку в Лигу чемпионов
19 Мая
23:58 · Франция. Лига 1
«Реймс» обыграл «Ренн» в матче за девятое место
23:55 · Франция. Лига 1
«Монако» разгромил «Нант» и завоевал серебряные медали Лиги 1
21:30 · Франция. Лига 1
«Мец» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
21:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Нант»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
21:22 · Франция. Лига 1
Мбаппе не попал в стартовый состав «ПСЖ» на последний матч сезона
16:50 · Испания. Ла Лига
Тодибо высказался о неудачном периоде в «Барселоне»
16:43 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике ответил на вопрос о ситуации Хави в «Барселоне» 1
Все новости
Рекомендуем