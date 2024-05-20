«ПСЖ» без Мбаппе обыграл «Мец»

В последнем туре Лиги 1 «ПСЖ» играл в гостях у «Меца». Парижане не были всерьёз мотивированы в турнирном плане, ведь они досрочно стали чемпионами Франции. А вот «Мецу» было желательно набрать хотя бы балл, чтобы точно избежать прямого вылета. При этом подняться выше зоны стыковых игр команда практически не могла.

В заявке «ПСЖ» на игру не оказалось звёздного Килиана Мбаппе. Впрочем, даже без лидера команда Луиса Энрике организовала два быстрых гола – забили Карлос Солер и Ли Кан-Ин. Дальше парижане могли плясать от этого преимущества. Они и дальше доминировали на футбольном поле, вот только с завершением атак были трудности. Удивительно, но счёт 0:2 так и остался гореть на табло после финального свистка.

«ПСЖ» обыграл «Мец» в последнем туре Лиги 1. «Мец» выступит в стыковых играх за право остаться в топ-дивизионе.